Annegret Kramp-Karrenbauer é a sucessora de Merkel na CDU

Karrenbauer venceu com 517 de 999 votos, derrotando Friedrich Merz, um advogado milionário, que conseguiu apenas 482 votos.

Como líder do maior partido alemão, pode também vir a suceder Angela Merkel como Chefe do Governo, tornando-se a próxima chanceler, caso vença as eleições.

A "Mini-Merkel"

Kramp-Karrenbauer, de 56 anos, era até hoje secretária-geral da CDU, responsável pela estratégia política do dia-a-dia, desde fevereiro.

A despedida de Merkel

No seu último discurso como presidente do partido conservador, Merkel alertou para a subida das tendências nacionalistas e populistas no mundo.

Da Alemanha Ocidental à Oriental, a infância e adolescência de Angela Merkel foram vividas numa zona rural a cerca de 90 quilómetros da capital. Estudou física e trabalhou como química.

Após a queda do Muro de Berlim, entrou para o Governo e, dez anos depois, assumiu a liderança da CDU. Foi a primeira mulher a tornar-se a chanceler do país. Agora, 13 anos depois de assumir o poder, decidiu que não se recandidatar à presidência da União Democrata-Cristã.

De Barack Obama à rainha Isabel II, passando por António Costa, muitos foram os líderes mundiais que se encontraram com a chanceler alemã durante os anos em que governou.

