Merkel apela à CDU para defender os seus valores "democráticos e cristãos"

"Nestes momentos difíceis, não devíamos esquecer os nossos valores democratas-cristãos", declarou Merkel durante o congresso da União Democrata Cristã (CDU) em Hamburgo, onde 1.001 delegados devem designar quem a substituirá após 18 anos à frente do partido.

Merkel, que deixa a presidência do partido, mas continua à frente do Governo até ao final do seu mandato, em 2021, indicou uma série de perigos na atualidade como "o pôr-se em causa o multilateralismo, o nacionalismo, a diminuição da colaboração internacional" e as ameaças de "guerra comercial".

Alertou ainda "contra as guerras híbridas ou a desestabilização das sociedades através das notícias falsas".

A chanceler apelou ainda à coesão nas fileiras da CDU, considerando que o desafio é "manter-se unido" e "liderar unido", e defendeu a via centrista para o partido.

Merkel recordou que o seu bloco conservador liderou a Alemanha durante mais de 50 anos - numa referência aos cinco chanceleres federais da CDU de um total de oito que dirigiram o país - e que o objetivo é "continuar a liderar".

Doze elementos do partido disponibilizaram-se a entrar na corrida à liderança da CDU, mas há três que se destacaram como possíveis sucessores de Angela Merkel: Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 anos e representante da ala leal a Merkel, Friedrich Merz, 63 anos e ex-líder do grupo parlamentar e Jens Spahn, 38 e atual ministro da Saúde. Os dois homens representam as alas mais à direita.

O discurso de cerca de meia hora de Merkel foi saudado com uma ovação de pé de vários minutos.

Lusa