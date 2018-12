Ministro australiano canta em vez de discursar no Parlamento

O ministro da Cultura australiano decidiu fazer o balanço do ano no Parlamento ao som da música “Sound of Silence”. Em vez de discursar, David Templeman preferiu cantar e aproveitou mesmo para fazer algumas críticas a colegas deputados.

“Uma história de altos e baixos” onde não faltou a menção ao futebol, com a vitória dos Eagles na primeira liga. Das receitas fiscais à proposta de lei para banir os sacos de plástico, o ministro fez uma viagem pelos 12 meses no Parlamento.

Entre discursos que “ninguém percebe”, uns “bons, outros fracos” e “deputados que falam sem dizer, e outros que ouvem sem escutar”, a mensagem foi bem recebida, com muitas gargalhadas à mistura.

No fim, o ministro aproveitou para desejar um Feliz Natal a todos.