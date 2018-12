Autarca de Paris lamenta "cenas de caos" e aponta "danos incomensuráveis" na capital

A presidente de câmara socialista de Paris, Anne Hidalgo, lamentou hoje "as cenas de caos" na capital francesa e os "danos incomensuráveis" para a economia e a imagem da cidade, depois dos protestos do movimento "coletes amarelos".

"Ao lado dos parisienses que viveram ao longo do dia estas cenas de caos", escreveu a autarca num 'tweet', na rede social Twitter.

"Dezenas de comerciantes foram vítimas de desordeiros em muitos bairros... Mais uma vez... É deplorável", afirmou.

Num outro 'tweet' acrescentou: "Centenas de lojas e instalações públicas foram impedidas de abrir, a degradação em muitos distritos, uma vida cultural e económica paralisada, uma imagem internacional para restaurar: os danos são incomensuráveis. É inimaginável que revivamos isto".

Anne Hidalgo agradeceu às forças de ordem, "que asseguraram a segurança dos parisienses e dos manifestantes" em condições difíceis.

Os confrontos com a polícia ocorreram em várias partes da capital, nomeadamente nos Campos Elísios e na praça da República.

No início da noite, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, pediu a manutenção da "vigilância" em Paris e em algumas cidades do interior.

Os protestos dos "coletes amarelos" reuniram hoje 125.000 pessoas em toda a França, dos quais 10.000 em Paris, e as autoridades fizeram 1.385 detenções, de acordo com o ministro do Interior.

Ainda segundo o ministro do Interior, 135 pessoas ficaram feridas nos protestos, incluindo 17 polícias.

