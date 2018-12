"Eramos tratados como cães". Trump acusado de maltratar imigrante ilegal que trabalhava como doméstica

Há uma nova polémica a envolver o Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump é acusado de maltratar uma imigrante ilegal da Guatemala que manteve como empregada doméstica desde 2013.

Victoriana Morales deu uma entrevista à Associated Press onde descreve as várias humilhações de que foi alvo. a doméstica que também trabalhou na casa da filha do presidente, Ivanka Trump, garante que grande parte dos empregados dos multimilionários são ilegais, desde cozinheiras, a seguranças e jardineiros.

Antes de ser eleito chefe de Estado Trump prometeu repatriar todos os imigrantes ilegais, que, segundo a doméstica costuma comparar com animais.