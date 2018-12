Mais de 30 estreias mundiais no Salão Automóvel de Los Angeles

Nos últimos anos, o Salão de Los Angeles tornou-se num dos principais encontros do setor automóvel em território americano. A edição que está a decorrer conta com mais 30 estreias, muitas de carros europeus e alguns elétricos. A reportagem é do repórter da SIC Rui Pedro Reis.