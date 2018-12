Caracas e Moscovo anunciam exercícios militares para "defesa" da Venezuela

As forças aéreas da Rússia e da Venezuela vão realizar exercícios militares conjuntos para a defesa do país sul-americano, perante um eventual ataque aéreo, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López.

"Estamo-nos a preparar para defender a Venezuela até ao último palmo, quando for necessário. E isso será feito com os nossos amigos, porque temos amigos no mundo que defendem as relações de respeito entre os Estados", justificou o governante.

Vladimir Padrino López falava à televisão estatal venezuelana no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía onde, acompanhado do Estado Maior Superior das Forças Armadas Venezuelanas recebeu uma centena de pilotos russos.

Os pilotos chegaram em dois bombardeiros estratégicos Tupolev TU-160M2, um avião de transporte Antonov AN-124 e um avião de longo alcance Ilyushin II-62, das Forças Aéreas da Rússia.

Os Estados Unidos têm aplicado sanções contra a Venezuela e acusam o Governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro de violar os direitos humanos e minar a democracia no país.

No domingo, Nicolás Maduro denunciou que estava em curso uma tentativa de golpe de Estado contra o seu Governo, coordenada a partir de Washington

No próximo dia 10 de janeiro, Nicolás Maduro é empossado para um novo mandado de seis anos. A União Europeia, os Estados Unidos e vários países da região não reconheceram as eleições vencidas por Maduro como justas nem livres.

