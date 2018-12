Egito investiga vídeo com mulher em topless na Grande Pirâmide Gizé

O vídeo de uma mulher e um homem a escalarem a Grande Pirâmide Gizé, no Egito, vai ser investigado pelas autoridades locais. Os dois turistas terão subido à pirâmide durante a noite e a mulher terá posado em topless.

O vídeo, com aproximadamente três minutos, foi filmado pelo fotógrafo dinamarquês Andreas Hvid e publicado no dia 5 de dezembro na sua conta de YouTube. Na descrição do vídeo, o fotógrafo diz que não filmou o percurso todo com "medo de ser apanhado pelos guardas".

Segundo a BBC, foi também publicada uma imagem em que o casal aparece deitado, sem roupa, no topo da estrutura. A imagem em questão já terá sido apagada.

A pedido do Governo, a procuradoria-geral do Egito está a investigar o vídeo e a apurar a sua autenticidade.

Segundo Zahi Hawass, arqueólogo e ex-ministro de Antiguidades do Egito, "as imagens são photoshopadas". "Essas não são as pedras da grande pirâmide. São muito pequenas", afirmou o arqueólogo à NBC News.

O atual ministro das Antiguidades, Khaled El-Annay, afirmou ao jornal Al-Ahram que "é proibido" escalar as pirâmides, sublinhando que imagens "representam uma violação da moral pública".

No YouTube, Andreas Hvid escreveu que o vídeo foi filmado "no final de novembro de 2018".