Líder do PT com esperança que Lula da Silva saia da prisão antes do Natal

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou esta segunda-feira ter esperança de que o ex-Presidente do Brasil, Lula da Silva, deixe a prisão ainda antes do Natal.

"Temos muita esperança que Lula da Silva saia da prisão antes do Natal. Se isso não acontecer, estamos organizando um Natal com Lula", disse a líder do PT, segundo informações divulgadas pela Agência Estado, durante um evento em que reforçou a campanha para libertá-lo.

Gleisi Hoffmann não avançou detalhes sobre como poderá acontecer a libertação do antigo chefe de Estado, preso desde abril após ser condenado em duas instâncias da Justiça brasileira por envolvimento em esquemas de corrupção na petrolífera estatal Petrobras.

A declaração aconteceu num evento chamado "Conferência Internacional em Defesa da Democracia", realizado pela Fundação Perseu Abramo, com apoio do Comité de Solidariedade Internacional em Defesa de Lula e da Democracia no Brasil e da Secretaria de Relações Internacionais do PT, organizado na cidade brasileira de São Paulo.

O encontro foi organizado para comemorar os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, que segundo o PT não é meramente um documento simbólico, já que "os 30 artigos definidos na Declaração justificam a importância em manter a luta para evitar claras violações aos direitos humanos na atualidade como as sofridas por Lula da Silva".

Na rede Twitter, Gleisi Hoffmann descreveu hoje uma série de ações lideradas pelo maior partido de esquerda do Brasil a favor de Lula da Silva.

"Nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Comitê Nacional Lula Livre realiza ações em vários lugares do país e um grande ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para aumentar o alerta sobre a prisão arbitrária de Lula e exigir sua libertação", concluiu.

Lusa