Aconteceu a 11 de dezembro

1908

Nasce o cineasta português Manoel de Oliveira.

Lusa

1937

A Itália fascista de Mussolini é expulsa da Liga das Nações.

AP Images

1946

É criada a UNICEF, organização das Nações Unidas detentora de um fundo de emergência para apoio à infância.

Ina Fassbender

1997

O líder do Sinn Feinn Gerry Adams reúne-se com o primeiro-ministro Tony Blair. É o primeiro encontro de um dirigente britânico com um representante do braço político do IRA em 76 anos.

Kieran Doherty

1999

Um avião da SATA despenha-se no Monte da Esperança, nos Açores. Morrem 35 pessoas.

Str Old

2004

O primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, apresenta formalmente a sua demissão do XVI Governo Constitucional, ao Presidente da República, Jorge Sampaio.

Nacho Doce

2008

Bernard Madoff, célebre corretor de Wall Street que terá feito uma fraude "piramidal" de 50 mil milhões de dólares, é detido e posteriormente libertado contra uma caução de 10 milhões de dólares.

Shannon Stapleton

Morre Ali Alatas, antigo ministro indonésio dos Negócios Estrangeiros do ditador Suharto. Tinha 76 anos.