Balanço de mortos sobe para 12 após atentado suicida no Afeganistão

O balanço de mortos no atentado suicida reivindicado pelos talibãs que atingiu esta terça-feira as forças de segurança afegãs perto de Cabul foi revisto para 12 mortos, incluindo oito civis, anunciaram as autoridades do Afeganistão.

"Quatro membros das forças de segurança e oito civis morreram, incluindo uma mulher e duas crianças", disse à agência noticiosa AFP o porta-voz da polícia, Basir Mujahid.

O porta-voz adjunto do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, confirmou este balanço, acrescentando que outras 12 pessoas ficaram feridas, três das quais civis.

Os talibãs reivindicaram o ataque através de seu porta-voz Zabiullah Mujahid, na rede social Twitter.

O ataque ocorreu às 09:20 locais (04:50 em Lisboa) em Paghman, território localizado a oeste da capital afegã, quando um automóvel explodiu e atingiu os veículos de um grupo de agentes dos serviços de informação que estiveram no terreno durante à noite.