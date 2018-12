Discurso de Macron visto por 21 milhões de franceses

O discurso do Presidente francês, Emmanuel Macron, foi seguido na noite de segunda-feira por mais de 21 milhões de espetadores na TF1, na França 2 e na M6, segundo dados da empresa Médiamétrie, divulgados esta terça-feira.

Esta tão esperada intervenção, com cerca de 12 minutos, foi assistida por 9,7 milhões de pessoas na TF1, dando ao canal de televisão uma participação na audiência de 34,3%. Um total de 8,3 milhões de pessoas assistiu através do canal França2 (29,2%) e 3,1 milhões pelo canal M6 (11%). Estes dados não incluem canais de notícias, cujas pontuações serão conhecidas no final da manhã de hoje.

O discurso anterior de rádio e televisão do Presidente, transmitido a 16 de outubro, foi seguido por 13,4 milhões de telespetadores em todos os canais.

Aumento e redução de impostos

Na segunda-feira, Emmanuel Macron criticou a "inadmissível violência" dos protestos em França, prometeu utilizar "todos os meios para restaurar a calma" e anunciou em simultâneo uma subida do salário mínimo e uma redução nos impostos.

Num discurso dirigido ao país, após várias semanas de contestação do movimento de protesto "coletes amarelos", que alastraram a várias regiões do país e implicaram violentos confrontos com as forças policiais, Macron anunciou um aumento de 100 euros no salário mínimo e uma redução dos impostos para os reformados e trabalhadores.

Macron reconheceu que as suas palavras "feriram algumas pessoas" no passado, considerou justificado o descontentamento que originou os protestos, e optou por anunciar um "estado de emergência económica e social" para enfrentar a situação.

Com Lusa