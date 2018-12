EUA declaram morte dos 5 fuzileiros desaparecidos após colisão de aviões no Japão

Os cinco fuzileiros navais norte-americanos desaparecidos após a colisão, na semana passada, de dois aviões norte-americanos no oceano Pacífico, ao largo do Japão, foram hoje declarados mortos pelo Exército dos EUA.

O Corpo de Fuzileiros decidiu terminar as operações de socorro depois de vários dias de buscas sem sucesso, de acordo com um comunicado.

Estes cinco tripulantes estavam a bordo de um Hercules KC-130. Os outros dois estavam num caça F/A-18 e apenas um foi resgatado com vida.

"Realizaram-se todos os esforços para encontrar a tripulação", disse o tenente-general Eric Smith, da 3.ª Força Expedicionária da Marinha, saudando a "incrível mobilização de forças norte-americanas, japonesas e australianas".

A colisão ocorreu a 6 de dezembro, entre um e um avião de abastecimento KC-130, durante um exercício de treino habitual, depois de os dois aparelhos terem levantado da base em Iwakuni, perto de Hiroshima, no oeste do Japão.

"Não está confirmado que o acidente ocorreu durante uma operação de reabastecimento", disse o comunicado.

Quase 50 mil soldados do exército norte-americano estão destacados no Japão, cerca de metade no arquipélago de Okinawa, no sul, onde os acidentes não são raros.

Lusa