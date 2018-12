Homem imobilizado com pistola taser junto ao parlamento britânico

Um homem foi imobilizado com uma pistola elétrica 'taser' e detido por ter entrado indevidamente no espaço do parlamento britânico, em Londres, informou hoje a polícia, sem adiantar o motivo.



"Um homem foi retido e preso através dos (portões) Carriage Gates no Palácio de Westminster por suspeita de invadir um local protegido, por volta das 11:55 horas da terça-feira, 11 de dezembro. Um taser foi utilizado. As investigações sobre as circunstâncias continuam", disse a polícia britânica.



Os portões onde se registou o incidente foram os mesmos onde o agente policial Keith Palmer, de 48 anos, foi morto em 22 de março, na sequência de um atentado terrorista que vitimou no total cinco pessoas.

Lusa