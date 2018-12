Juncker encoraja Conselho Europeu a passar à ação e a tomar decisões

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, incitou hoje o Conselho Europeu a deixar-se de debates e passar à ação, nomeadamente no aprofundamento da União Económica e Monetária, na questão das migrações e no orçamento comunitário pós-2020.

Na primeira parte da sua intervenção no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o presidente do executivo dirigiu-se exclusivamente aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), que entre quinta e sexta-feira vão reunir-se em Bruxelas, para convidá-los a passar a ação, defendendo que a cimeira desta semana "não poderá ser uma cimeira comum".



"Caberá ao Conselho assegurar que o Mecanismo Europeu de Estabilidade é fortalecido e que aquele providencia o 'backstop' do Fundo Único de Resolução. Adicionalmente, temos de prosseguir o nosso trabalho na redução do risco. Assistimos a uma correção em termos de medidas voltadas para a banca, e consequentemente, do meu ponto de vista, podemos finalmente dar passos no Conselho Europeu. Isso tem de acontecer. A União Bancária tem de ser completada".