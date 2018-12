A revista quer chamar a atenção para os cada vez mais frequentes ataques à liberdade de imprensa, um pouco por todo o mundo, ocidental ou oriental.

Alguns dos casos destacados pela revista norte-americana são o assassinato do jornalista saudita no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, os assassinatos de cinco jornalistas da Capital Gazette, em Annapolis, ou a carta com explosivos enviada à CNN, em Nova Iorque.