Tiroteio em igreja de São Paulo foi calculado e afetou idosos e inocentes

O tiroteio que matou esta terça-feira cinco pessoas e feriu outras quatro numa igreja em Campinas, São Paulo, foi feito de forma calculada e afetou, maioritariamente, "idosos e pessoas inocentes", afirmaram fontes da polícia brasileira à imprensa.

"A maioria idosos, pessoas inocentes, e ele [suspeito] acabou a disparar contra todas essas pessoas. A cena é desesperante, uma tragédia muito grande", declarou aos jornalistas Alexandre Moraes, guarda municipal.

O delegado da polícia distrital, Hamilton Caviola Filho, viu as imagens do circuito de segurança da igreja e contabilizou cerca de 20 disparos efetuados pelo atirador.

"Ele sentou-se a uns dez metros para a frente da porta. Ele não entrou a disparar, primeiro ele sentou-se num banco", afirmou, acrescentando que as três pessoas sentadas atrás dele foram as primeiras a serem atingidas.

"Ele usou uma arma, mas estava com duas. A motivação só vamos saber quando se identificar, para se saber o histórico dele. Eu estou a reportar às imagens. Ele [atirador] parou, pensou e executou o plano que tinha na cabeça [...] Ele matou-se, mas o polícia deve ter acertado um tiro nele porque tinha um tiro nas costelas. Depois desse tiro ele caiu e matou-se", descreveu o delegado.

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, ao final da manhã de hoje, num tiroteio dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, cidade do estado brasileiro de São Paulo, informaram fontes oficiais.

De acordo com a secretaria de Saúde de Campinas, um homem invadiu a igreja armado com uma pistola e um revólver e disparou contra várias pessoas que assistiam a uma missa, suicidando-se em seguida com um tiro na zona da cabeça, no altar da igreja. Das cinco vítimas mortais, quatro são homens e uma é mulher, não tendo sido revelada a sua identidade por parte das autoridades.

Quanto aos feridos, que inicialmente tinham sido contabilizados três, passando posteriormente para quatro, foram socorridos em hospitais locais, sendo que a assessoria de imprensa do Hospital Mário Gatti, o centro hospitalar que acolheu duas das mulheres feridas, informou que estas estão a ser atendidas "mas ainda não é possível revelar o estado de saúde" das mesmas.

Os bombeiros informaram que os sobreviventes necessitam de intervenções cirúrgicas, para remover os projéteis que acabaram por atingir partes vitais.

Através de um comunicado, a arquidiocese de Campinas informou que a catedral está fechada para o atendimento às vítimas e para a investigação da polícia: "Ainda não temos detalhes, tendo em vista que as autoridades estão no local para as devidas providências. Assim que tivermos informações seguras e precisas, enviaremos o boletim da Arquidiocese (...) Contamos com as orações de todos neste momento de profunda dor", acrescentou.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia.

