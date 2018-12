Ucrânia rompe Tratado de Amizade e Cooperação com a Rússia

Quatro anos depois do início da guerra civil no leste do país, a Ucrânia rompeu o Tratado de Amizade e Cooperação com a Rússia.



A decisão foi comunicada nas redes sociais pelo Presidente ucraniano, Pyotr Poroshenko e entra em vigor a partir de abril do próximo ano.

Moscovo lamenta a rutura e acusa Kiev de ser uma marioneta dos Estados Unidos.

A oposição ucraniana já veio condenar a medida por considerar que é prejudicial às relações entre os dois países. Diz ainda que o fim do tratado traz um vazio legal.

O Tratado de Amizade e Cooperação entre a Ucrânia e a Rússia foi assinado em 1997 e entrou em vigor em 1999. Estipula que os dois países respeitam a soberania e a integridade dos respetivos territórios, reconhece a fronteira delimitada na era soviética, acorda que todas as questões serão resolvida por meios pacíficos e deixa claro que as relações bilaterais são do interesse estratégico de ambos os países.

O período de validade é de 10 anos, findos os quais renova-se automaticamente não havendo objeções de uma das partes. Em 2009, foi o que aconteceu, pelo que o prazo terminava em abril de 2019.

No entanto, as relações entre a Ucrânia e a Rússia têm vindo a deteriorar-se, sobretudo após a anexação da península da Crimeia pela Rússia em 2014.