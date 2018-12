Detidas quatro pessoas "próximas" do suspeito do tiroteio em Estrasburgo

Quatro pessoas "próximas" do suspeito do ataque num mercado de Natal, em Estrasburgo, identificado como Chérif C., de 29 anos, foram detidas durante a noite, anunciou hoje o procurador de Paris, Rémy Heitz, em conferência de imprensa.



"As detenções continuam em curso", precisou o chefe do departamento antiterrorista do Ministério Público, numa altura em que decorre uma operação policial para localizar o homem, que, na terça-feira, disparou sobre várias pessoas, causando pelo menos três mortos e 13 feridos.



"Foram feitas várias ações durante a noite em locais que o suspeito costumava frequentar", acrescentou o magistrado.



Segundo o procurador, várias testemunhas terão ouvido o suspeito gritar "Allah Akbar" (Deus é grande) antes de começar a disparar.

"Tendo em conta o local, o modo de operar, o perfil e testemunhos recolhidos junto de pessoas que o ouviram gritar 'Allah Akbar', o departamento antiterrorista do MP de Paris tomou conta da investigação", disse.



As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.



O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.



O presumível autor do ataque foi identificado como sendo Chérif C., nascido em Estrasburgo, em 1989, e que foi referenciado pelos serviços de informações franceses em 2016, depois de ter passado pela cadeia entre 2013 e 2015.



O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.



A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu, recebendo sessões plenárias uma vez por mês.



Após várias correções, o mais recente balanço do ataque dá conta de dois mortos e 14 feridos no ataque.

Lusa