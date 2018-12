Funcionário da Zomato apanhado a "petiscar" a comida dos clientes

Um funcionário da empresa indiana Zomato foi filmado a comer parte da comida de um cliente antes de fazer a entrega. No vídeo é possível ver o homem a tirar as duas embalagens e no fim volta a colocar no saco.

Milhares de pessoas já viram as imagens.

Como consequência, a Zomato anunciou que despediu o funcionário e deixou claro que não aceita este tipo de comportamento por parte de nenhum trabalhador.

Em comunicado, a empresa diz que tem tolerância zero no que respeita à sabotagem de comida que é destinada aos clientes.

Indignação nas redes sociais

Após o comunicado da empresa, várias pessoas manifestaram-se na rede social Twitter. Criticam as condições de trabalho dos entregadores de comida, sublinhando que muitos deles nem sequer têm tempo de parar para comer uma refeição.