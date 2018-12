Mercado de Natal e iniciativas culturais cancelados em Estrasburgo após tiroteio

O mercado de Natal de Estraburgo, onde na terça-feira se registou um tiroteio que causou pelo menos três mortos, vai ser esta quarta-feira encerrado e todos os espetáculos previstos em instalações culturais da cidade francesa foram anulados.

O autarca de Estrasburgo, Roland Ries, referiu, em comunicado divulgado na rede social Twitter, que as bandeiras vão ficar a meia haste e que será aberto um livro de condolências no município.

Roland Ries afirmou ainda que está a ponderar sobre o eventual encerramento das escolas.

Pelo menos quatro mortos é o mais recente balanço do tiroteio que ocorreu na terça-feira na cidade francesa de Estrasburgo, na zona onde ocorre o mercado de Natal.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, ativou o gabinete de crise devido ao tiroteio, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, dirigiu-se para lá, anunciou o Eliseu.

A célula interministerial, que está a funcionar a partir do Ministério do Interior, reúne representantes dos ministérios e serviços encarregados de seguir a gestão da investigação do tiroteio em Estrasburgo, divulgou o gabinete do primeiro-ministro, citado pela agência France-Presse.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, está igualmente em ligação com o gabinete de crise a partir de Estrasburgo, para onde se dirigiu, segundo o Eliseu.

O Ministério Público francês anunciou, entretanto, a abertura de uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

Segundo a polícia francesa, o autor do ataque, que continua em fuga, foi ferido numa troca de tiros antes de abandonar o local.

Lusa