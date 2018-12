Pelo menos três mortos no tiroteio no mercado de Natal em Estrasburgo

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas, 8 com gravidade, num tiroteio em Estrasburgo, em França. O ataque aconteceu ontem ao final da tarde, junto a um mercado de Natal. As autoridades têm em curso uma operação para capturar o atirador. A SIC falou com alguns emigrantes e eurodeputados portugueses que vivem e trabalham no centro de Estrasburgo.