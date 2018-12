Presidente das Filipinas prolonga por mais um ano lei marcial no sul do país

A região de Mindanao, no sul das Filipinas, irá continuar sob lei marcial durante mais um ano, depois da aprovação desta quarta-feira, pelo Congresso, do prolongamento da medida a pedido do Presidente Rodrigo Duterte, alegando "risco de rebelião".

Numa sessão conjunta, os legisladores do Senado e da Câmara dos Representantes aceitaram, por larga maioria, prolongar, pela terceira vez, a medida, vigente naquela região desde maio de 2017, devido à presença de grupos jihadistas.

A extensão do estatuto de exceção, que outorga poderes especiais às forças de segurança e suspende os pedidos de 'habeas corpos', foi apoiada por 235 legisladores, teve 28 votos contra e uma abstenção.

Protestos

Cerca de uma centena de pessoas protestaram em frente à sede do Congresso, em Manila, contra a Lei Marcial, que consideram injustificada e um pretexto para cometer abusos e violações de direitos fundamentais por parte das forças de segurança.

De acordo com a rede nacional de grupos de direitos humanos Karapatan, registaram-se, em Mindanao, durante a Lei Marcial, 88 assassínios e 128 tentativas de homicídio por motivos políticos, 1.450 detenções ilegais e 148 casos de ameaças de detenção com acusações forjadas.

Quase 350 mil pessoas foram afetadas pelos bombardeamentos do Exército e muitos tiveram que abandonar as suas casas na região, entre revistas militares e recolheres obrigatórios.

O secretário-executivo do gabinete de Duterte, Salvador Medialdea, defendeu durante a sessão parlamentar que, ainda que a Lei Marcial tenha permitido deter uma centena de rebeldes em 2018, é necessário "tempo adicional para sufocar os esforços de grupos terroristas para derrubar o Governo".

Na oposição, o líder da minoria no Senado, Franklin Drilon, negou que em Mindanao exista um "levantamento armado real" que justifique a Lei Marcial, "medida de exceção que não pode converter-se em norma" nem num "instrumento para tornar a governação mais eficiente".

A medida conta com o aval da Polícia Nacional e das Forças Armadas, que confirmaram "um progresso significativo na luta contra os grupos rebeldes", segundo um comunicado conjunto duas organizações.

Imposta pela primeira vez em 2017



Duterte impôs pela primeira vez a Lei Marcial em Mindanao a 23 de maio de 2017, horas depois de os rebeldes do Grupo Maute, organização congénere do grupo 'jihadista' Estado Islâmico, terem iniciado uma revolta armada na cidade de Marawi, a oeste de Mindanao.

A ofensiva de Marawi foi dominada em outubro de 2017, mas o Governo prolongou a medida, primeiro até finais desse ano e depois durante todo o ano de 2018 para "eliminar até ao último terrorista".



Com 20 milhões de habitantes, cerca de 20% de muçulmanos, Mindanao tem sido cenário, há décadas, de conflitos entre o Governo e grupos extremistas islâmicos, bem como a guerrilha comunista do Novo Exército do Povo.



A aplicação da Lei Marcial é vista pelos grupos opositores como uma forma de Rodrigo Duterte procurar imitar o Presidente Ferdinand Marcos (1965-86), que recorreu à medida, entre 1972 e 1981, para suprimir a oposição.

Com Lusa