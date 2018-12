Trump aproveita atentado para voltar a "pedir" muro na fronteira com o México

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ligou hoje o atentado terrorista de terça-feira em Estrasburgo à necessidade de construir um muro na fronteira com o México.



"Outro terrível ataque terrorista em França. Vamos ainda reforçar mais as nossas fronteiras", escreveu Donald Trump hoje no Twitter.

O Presidente norte-americano considera que o ataque que na terça-feira matou duas pessoas e feriu mais de uma dezena, em Estrasburgo, é um sinal da necessidade de reforçar as medidas de segurança nas fronteiras.



Trump tentou terça-feira negociar com os líderes Democratas no Senado e na Câmara de Representantes, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, respetivamente, os votos necessários para aprovar no Congresso uma verba de cerca de cinco mil milhões de dólares (mais de quatro mil milhões de euros) para a construção do muro ao longo da fronteira com o México.



Contudo ambos os legisladores disseram que o Presidente Trump não poderia contar com os votos do Partido Democrata para esse fim, já que consideram que a proteção das fronteiras pode ser obtida de forma mais económica e eficaz.



"Chuck e Nancy devem dar-nos os votos para ter mais segurança nas fronteiras", escreveu, por isso, Trump, hoje no Twitter, referindo-se à reunião que teve no dia anterior, na Casa Branca.



"Os Democratas e o Presidente Obama deram ao Irão 150 mil milhões de dólares, para nada, e não podem dar cinco mil milhões para a Segurança Nacional e para um muro?", interrogou-se hoje Donald Trump, num novo 'tweet', alguns minutos depois do primeiro.

Durante a reunião com Chuch Schumer e Nancy Pelosi, Donald Trump ameaçou mesmo paralisar o governo dos EUA, se os Democratas não autorizassem o orçamento para o muro.



"Se não conseguir o que quero, fecharei o Governo. Ficarei orgulhoso de fechar o Governo devido à segurança fronteiriça", disse Trump, durante a reunião.



Horas antes desse encontro, na terça-feira, Trump admitiu mesmo colocar os militares a construir o muro na fronteira com o México.

Lusa