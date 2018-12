Abatido o suspeito do ataque em Estrasburgo

O suspeito do ataque perto de um mercado de Natal em Estrasburgo foi abatido esta quinta-feira à noite pelas autoridades, na área de Neudorf/Meinau. A informação foi confirmada pela ministro do Interior de França, Christophe Castaner.

Segundo o ministro, citado pela agência Reuters, três polícias defrontaram-se com o homem na rua e preparavam-se para o deter quando ele abriu fogo contra o carro de patrulha da polícia. Os agentes responderam ao ataque e acabaram por neutralizar o homem. Chérif Chekatt estava armado com uma arma de fogo e uma faca.

A agência de notícias adianta que pelo menos três tiros foram ouvidos no distrito de La Meinau, em Estrasburgo, onde estava a decorrer uma operação policial na sequência do ataque de terça-feira, que fez três mortos e 12 feridos.

Após o tiroteio de terça-feira, Chérif Chekatt viajou de táxi em direção ao bairro de Neudorf. As autoridades ainda se viram envolvidas numa troca de tiros com o homem, mas acabaram por perder o rasto do homem de 29 anos, nascido em Estrasburgo e com descendência marroquina.

Desde então, foi montada uma mega operação de caça ao homem. Esta quinta-feira, a polícia francesa esteve a fazer buscas no bairro onde vivia. Polícias fortemente armados e protegidos por escudos avançaram pelo bairro de Neudorf e entraram em diversas casas, com armas automáticas prontas a disparar.

Ao todo, foram detidas cinco pessoas "próximas" do suspeito, entre as quais os pais e dois dos irmãos.

"Os pedidos do Daesh foram claros: que qualquer um atuasse durante o Natal"

O Coronel Lemos Pires acredita que todos os possíveis suspeitos ligados ao ataque estarão cercados. Em entrevista à SIC Notícias, o Coronel diz que o ataque terá sido a resposta a um apelo do Daesh, não acreditando que Chérif Chékatt tivesse “grandes ligações diretas a outras redes”.

Chérif "foi denunciado pelo homem que o radicalizou"

O comentar da SIC afirma que a captura só foi possível porque a sua localização foi revelada pelo homem que viu Chérif pela última vez. Segundo o comentador, esse homem é responsável também pela radicalização do francês e terá sido seu companheiro de cela.

Acrescentou ainda que a polícia tinha conhecimento de que o suspeito do ataque em Estrasburgo estava na zona de Neudorf, daí ter sido criado um "perímetro perfeitamente controlado."

Atirador "disponibilizou-se para ser abatido pela forma como reagiu"

André Inácio explica que o homem abriu fogo sobre a polícia, motivando a resposta das autoridades de o abaterem. Em entrevista à SIC Notícias, o ex-inspetor da Polícia Judiciária considera que a reação revela “desequilíbrio”, por não ter sequer tentado fugir.