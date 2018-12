Depois do ataque no Mercado de Natal em Estrasburgo, o Governo Francês apela aos coletes amarelos que desmarquem o protesto do próximo fim-de-semana.

O porta-voz, Benjamin Griveaux, aconselhou a população a dedicar-se "a atividades pré-natalícias em vez de protestarem e exigirem mais das autoridades."