Mercado de Natal de Estrasburgo reabre esta sexta-feira com plano de segurança adaptado

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, anunciou esta quinta-feira que o mercado de Natal de Estrasburgo reabrirá na sexta-feira, três dias após o ataque terrorista que fez três mortos e 13 feridos.

"Não o reabrir seria ceder ao obscurantismo de quem detesta a nossa liberdade", declarou Castaner numa conferência de imprensa na capital alsaciana.

O responsável precisou que o número de pontos de entrada será reduzido e esclareceu que a reabertura do mercado natalício - que é um dos mais antigos da Europa e o primeiro de França, remontando ao ano de 1570 - não terá "qualquer impacto" no dispositivo montado para encontrar o autor do ataque, ainda em fuga.

O ministro indicou que 280 investigadores estão a trabalhar para recolher todas as informações possíveis que possam conduzir à detenção do autor do ataque.

Três dos 13 feridos saíram hoje do hospital e outros três encontram-se "entre a vida e a morte", acrescentou o ministro francês num breve discurso, em que assegurou que o autor do atentado, Chérif Chekatt, de 29 anos, "será detido".

Lusa