"Número três" Vaticano condenado por abusos sexuais

O cardeal australiano George Pell, que dirige a secretaria da Economia do Vaticano, foi hoje considerado culpado de abuso sexual a duas crianças por um tribunal em Melbourne, segundo vários meios de comunicação social religiosos online.

De acordo com as publicações National Catholic Reporter e America Magazine, o cardeal George Pell foi declarado culpado de cinco acusações relacionadas com má conduta sexual grave envolvendo duas crianças na Catedral de St. Patrick, em Melbourne, na década de 1990.

O julgamento, as acusações específicas, o testemunho e quase todos os outros detalhes envolvendo as acusações contra o cardeal de 77 anos não podem ser divulgadas por decisão do tribunal, que proibiu a imprensa australiana de noticiar.

Segundo as mesmas publicações, o julgamento foi realizado perante o juiz Peter Kidd, do Tribunal de Comarca do Estado de Victoria e a sentença só deve ser conhecida em fevereiro.

Desde agosto de 2017 que o cardeal australiano, a terceira figura do Vaticano, enfrenta um processo por supostos crimes sexuais contra menores.

George Pell é o primeiro alto funcionário da cúria romana acusado em supostos crimes de pedofilia, mas sempre se declarou inocente das acusações.

Na quarta-feira, o papa afastou George Pell do seu círculo de conselheiros assim como o cardeal Francisco Errázuriz, suspeito de encobrir atos pedófilos de um eclesiástico no Chile, anunciou hoje o Vaticano.

Os dois altos representantes da Igreja Católica integravam o Conselho de Cardeais, composto por nove conselheiros em representação de todos os continentes, também conhecido pela designação "C9", e cuja missão é ajudar o Papa Francisco a reformar a administração da Santa Sé.

Lusa