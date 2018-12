“Os pedidos do Daesh foram claros: que qualquer um atuasse durante o Natal”

O Coronel Lemos Pires acredita que todos os possíveis suspeitos ligados ao ataque de Estrasburgo estarão cercados. Em reação à notícia do abate do atirador, o Coronel diz que o ataque terá sido a resposta a um apelo do Daesh, não acreditando que Chérif Chékatt tivesse “grandes ligações diretas a outras redes”.