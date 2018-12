Papa Francisco visita a Bulgária e Macedónia em 2019

O Vaticano anunciou esta quinta-feira que o papa Francisco vai visitar a Bulgária e a Macedónia em maio do próximo ano, respondendo a um convite das autoridades e da Igreja Católica destes países.

Segundo o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, a deslocação decorre de cinco a sete de maio, com visitas previstas às cidades búlgaras de Sofia e Rakovski e na macedónia à cidade de Skopje.

O tema da viagem será "Pacem in Terris" (Paz na Terra), e o papa Francisco fará, a partir da Bulgária, uma oração pela paz.

A escolha da Bulgária e da Macedónia, dois países de maioria ortodoxa, reforça a imagem do papa argentino como partidário do diálogo com outras confissões cristãs e religiões.

Outras visitas

Trata-se da quarta viagem internacional confirmada para o próximo ano, depois da anunciada, para finais de janeiro, ao Panamá, para as Jornadas Mundiais da Juventude, e das previstas aos Emirados Árabes Unidos, de 3 a 05 de fevereiro, e a Marrocos, a 30 e 31 de março. Anunciada também para 2019, foi já a intenção de visitar o Japão em setembro, estando igualmente em perspetiva uma deslocação a Madagáscar.

Com Lusa