Sobe para cinco o número de detidos na investigação ao ataque de Estrasburgo

Polícias fortemente armados e protegidos por escudos avançaram pelo bairro de Neudorf, em Estrasburgo e entraram em diversas casas, com armas automáticas prontas a disparar.

Quatro pessoas "próximas" do suspeito do ataque num mercado de Natal, em Estrasburgo, identificado como Chérif C., de 29 anos, foram detidas na quarta-feira.

As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.

O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

O presumível autor do ataque foi identificado como sendo Chérif C., nascido em Estrasburgo, em 1989, e que foi referenciado pelos serviços de informações franceses em 2016, depois de ter passado pela cadeia entre 2013 e 2015.



Chérif Chekatt viajou de táxi em direção ao bairro de Neudorf após o tiroteio de terça-feira. Registaram-se trocas de tiros com a polícia, que de seguida perdeu o seu rasto.

Na terça-feira à noite, um homem abriu fogo no mercado de Natal de Estrasburgo, num ataque que fez três mortos e 13 feridos, depois de gritar "Allah Akbar" ("Alá é grande").

Após uma troca de tiros com um soldado, conseguiu escapar e continua a ser procurado.

O filme dos acontecimentos