UE prolonga sanções económicas à Rússia por desrespeito pelos acordos de Minsk

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) decidiram esta quinta-feira "por unanimidade" prolongar as sanções económicas à Rússia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Numa curta mensagem na rede social Twitter, o presidente do Conselho Europeu informou sucintamente que a UE decidiu "por unanimidade" estender as sanções económicas à Rússia "devido à inexistência de progressos na implementação dos acordos de Minsk".

Os chefes de Estado e de Governo da UE, reunidos em Conselho Europeu em Bruxelas, decidiram prolongar novamente sanções que visam setores específicos da economia russa, após novas informações sobre a aplicação dos Acordos de Minsk apresentadas pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pela chanceler alemã, Angela Merkel.

A Alemanha e a França negociaram, em 2015, com a Ucrânia e a Rússia, os Acordos de Minsk ao abrigo dos quais terminaram os confrontos em larga escala no Leste da Ucrânia entre forças do país e separatistas pró-russos, não se tendo chegado a um cessar-fogo.

As sanções económicas prorrogadas por esta decisão incluem a limitação do acesso aos mercados de capitais primário e secundário da UE por parte de cinco das principais instituições financeiras que pertencem maioritariamente ao Estado russo e das suas filiais com participação maioritária do Estado russo fora da UE, bem como por parte de três das principais empresas da Rússia no setor da energia e três das suas principais empresas no domínio da defesa.

A UE renovou ainda a proibição de importação e exportação de armas e a exportação de bens de dupla utilização para fins militares ou destinados a utilizadores finais militares na Rússia, restringindo ainda o acesso deste país a determinados serviços e tecnologias sensíveis, suscetíveis de serem utilizados na produção e exploração de petróleo.Estas sanções são reconduzidas de seis em seis meses desde julho de 2014.

Lusa