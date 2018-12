Encontro Cidadão é o novo movimento politico da Venezuela

A oposição venezuelana tem um novo movimento político, o Encontro Cidadão, liderado pela deputada e advogada oposicionista Delsa Solórzano. O novo partido, que Solórzano diz ser um movimento, foi apresentado quinta-feira em Caracas. A dirigente sublinhou que o Encontro Cidadão estará centrado em "lutar forte e claro, com muita convicção pelos Direitos Humanos dos venezuelanos".

Esta Quinta-feira, explicou aos jornalistas que não basta a saída de Maduro para solucionar a crise venezuelana e insistiu que as mulheres podem dirigir um partido, confrontar um Governo e unificar a oposição.

"Somos um movimento político, com vocação de poder, porque aspiramos substituir quem está em Miraflores [palácio presidencial] por um Governo democrático, mas que tenha claro qual será a luta a seguir quando Maduro for embora", disse aos jornalistas.

Por outro lado, frisou que tem que haver uma nova forma de fazer política na Venezuela e que os líderes políticos têm a obrigação de criar essa plataforma para o país.

Oposição firme ao atual regime

O novo Encontro Cidadão, explicou, fará parte da aliança opositora Unidade [antiga Mesa de Unidade Nacional] e fez um apelo à oposição para que "cesse as divisões" e "consolide uma união".

A deputada frisou ainda que o Encontro Cidadão está aberto a quem se opuser com firmeza ao atual regime e insistiu que os venezuelanos não devem temer o que acontecerá no país após 10 de janeiro, data em que o Presidente Nicolás Maduro tomará posse para um novo mandato de seis anos, que a oposição questiona. Solórzano defendeu ainda que as Forças Armadas Venezuelanas devem deixar de cumprir ordens inconstitucionais.

Com LUSA