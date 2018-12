Governo italiano diz que só ficará satisfeito quando o Brasil extraditar Cesare Battisti

O ministro da Justiça da Itália, Alfonso Bonafede, disse esta sexta-feira que o Governo só ficará satisfeito quando Cesare Battisti, condenado por quatro assassínios, for extraditado pelo Brasil.

"Saudamos os nossos pedidos nos quais o Ministério da Justiça trabalha há algum tempo, mas só ficaremos satisfeitos quando Battisti for extraditado para Itália", escreveu Bonafede no Twitter.

No Brasil desde 2004

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil determinou na quinta-feira a prisão de Césare Battisti, condenado a prisão perpétua em Itália por quatro assassínios e que está no país sul-americano desde 2004.

Este tribunal ordenou um mandado de prisão após um pedido da Procuradora-Geral, "para evitar o risco de fuga e garantir a sua extradição", de acordo com uma nota.

O ministro do Interior italiano, Mateo Salvini, pediu numa carta ao Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, a sua colaboração para a extradição de Battisti.

"É um condenado a prisão perpétua que está curtindo a vida nas praias do Brasil na cara das vítimas. Isso me dá nervos! Toda a minha honra ao Presidente Jair Bolsonaro se ele ajudar a Itália de ter Justiça dando a Battisti um futuro na prisão", escreveu Salvini no Twitter.

Quem é Battisti?

Battisti foi membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), um braço das Brigadas Vermelhas, que em 1993 foi condenado à revelia à prisão perpétua por vários assassínios cometidos entre 1977 e 1979, o que ele nega.

Fugiu para França e, em 2004, quando este país estava prestes a revogar o seu estatuto de refugiado político viajou para o Brasil, onde permaneceu escondido por três anos.

A sua fuga terminou no Rio de Janeiro em março de 2007, quando foi preso numa operação conjunta de agentes do Brasil, Itália e França.

O STF autorizou a sua extradição em 2009 numa decisão não vinculativa, que deixou a decisão final nas mãos do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a rejeitou no dia 31 de dezembro de 2010, último dia do seu mandato.

Em abril deste ano, a Justiça arquivou a última queixa contra Battisti, que durante a sua estada no Brasil, após a decisão de Lula da Silva, foi alvo de dois processos: um sobre fuga de capitais iniciado quando tentou atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia em outubro de 2017 com 25.000 reais (cerca de 5,6 mil euros) e outro iniciado em abril do ano passado por ter declarado um endereço falso num documento público.



Com LUSA