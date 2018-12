Juncker acusa líder húngaro de autoria de fake news

O presidente da Comissão europeia, Jean-Claude Juncker, acusou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro húngaro, Victor Orban, da autoria de desinformação ('fake news').

"Quando o senhor Orban, por exemplo, diz que eu sou responsável pelo 'Brexit: 'fake news', quando diz que que os migrantes são responsáveis pelo Brexit: 'fake news'", disse Juncker, no final dos trabalhos do Conselho Europeu.

As "fake news" não se encontram só no campo dos seus habituais autores, salientou ainda o líder do executivo comunitário.

Nas conclusões da cimeira, os líderes europeus concordaram com a aplicação de um plano de ação conjunto contra a desinformação e apelaram a que sejam tomadas medidas decisivas para assegurar a realização de eleições europeias e nacionais livres e justas.

Lusa