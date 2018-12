Número de mortos no ataque em Estrasburgo sobe para quatro

O número de mortos no ataque de terça-feira, em Estrasburgo, subiu para quatro. Trata-se de um dos feridos do tiroteio que estava em morte cerebral e acabou por não resistir.

A confirmação foi feita esta sexta-feira pelo gabinete do Procurador de Paris. "A pessoa estava a lutar pela sobrevivência", esclareceu em comunicado, citado pela agência Reuters.

Duas pessoas morreram no próprio dia do ataque, enquanto a terceira vítima morreu na quinta-feira. A vítima anunciada esta sexta-feira, cuja identidade não foi revelada, estava em estado crítico desde o ataque.

Uma quinta pessoa está em morte cerebral e há outros 11 feridos.

A informação surge um dia depois de Chérif Chekatt, o autor do ataque, ter sido abatido pelas autoridades francesas no bairro de Neudorf. A polícia francesa montou uma mega operação de caça ao homem que contou com mais de 700 elementos das forças de segurança.

Esta sexta-feira de manhã, o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, afirmou ser "totalmente oportunista" a reivindicação pelo grupo extremista Daesh do atentado no mercado de Natal de Estrasburgo, que causou quatro mortos e mais de 10 feridos.

Segundo as investigações das autoridades, Chérif Chekatt não integrava nenhuma rede terrorista e não teve ajudas.