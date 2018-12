Coletes amarelos avançam nas ruas de Paris

Este é o quinto sábado consecutivo de protestos do movimento dos coletes amarelos em França.

Há um milhar de manifestantes nas ruas e, embora não haja para já registo de grandes desacatos, a policia já identificou pelo menos 43 pessoas e já utilizou gás lacrimogéneo.

As autoridades fizeram um cordão de segurança para manter os manifestantes na avenida dos Campos Elísios, com pequenos avanços no sentido do Arco do Triunfo. Mas, entretanto, alguns manifestantes conseguiram furar esta barreira de segurança e seguem sem se perceber ainda qual o destino.

Há outros pontos da cidade onde também decorrem manifestações, nomeadamente junto à Ópera de Paris.

Estão mobilizados cerca de 8 mil agentes da policia apoiados por 14 carros blindados.