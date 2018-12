Tensão aumenta em Paris

As primeiras tensões entre coletes amarelos e a Polícia surgiram hoje à tarde nos Campos Elísios, único ponto sensível observado em Paris, constatou a agência AFP, numa altura em que números oficiais revelam uma menor mobilização dos manifestantes.

As contendas surgiram entre a polícia e manifestantes reunidos perto da Avenida dos Campos Elísios, que se tornou um epicentro de mobilização de coletes amarelos desde 17 de novembro, num movimento inédito, lançado nas redes sociais contra o aumento de impostos.

As forças de segurança, cercadas, assobiadas e às vezes apedrejadas, responderam com tiros de balas de defesa e granadas de gás lacrimogéneo para repelir coletes amarelos.

Garrafas e pedras da calçada foram atiradas contra as forças de segurança, mas a situação permaneceu contida, longe dos confrontos violentos observados nos dois últimos fins de semana na mesma área.

Este quinto sábado de mobilização dos coletes amarelos foi um teste para o presidente francês, Emmanuel Macron, que havia lançado na sexta-feira um apelo para um regresso à "calma", "ordem" e "operação normal" do país.

Em toda a França manifestaram-se 33.500 pessoas, disse o Ministério do Interior às 15:00 (14:00 GMT), que comparou com as 136 mil que saíram à rua nos sábados 01 e 08 de dezembro.

Em Paris, eles eram "menos de 3.000", contra 10 mil há uma semana, segundo a prefeitura da polícia.

Os protestos tinham decorrido até meio da tarde com calma, ao contrário da violência dos últimos sábados.

A polícia indicou ter feito hoje 95 identificações, das quais 63 pessoas foram detidas, longe das 598 identificações e 475 detenções anunciadas na semana passada durante o mesmo período, segundo a mesma fonte.