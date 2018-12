Aconteceu a 18 de dezembro

1878

Desmoronamento da torre central do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

ARMANDO FRANCA/ AP

1941

II Guerra Mundial. Tropas nazis alemãs retiram do norte de África.

AP/ Arquivo

1949

É colocada a primeira pedra para a construção do Cristo Rei.

AI Project

1957

Entra em funcionamento a primeira central nuclear civil para fornecimento de energia, em Shippingport, na Pensilvânia, EUA.

Handout ./ Arquivo Reuters

1990

O Presidente iraquiano, Saddam Hussein, exclui qualquer hipótese de negociações com os EUA sobre a aplicação das resoluções da ONU.

Ina Fassbender

2015

A Assembleia da República aprova a adoção por casais do mesmo sexo com os votos favoráveis da maioria de esquerda e de 17 deputados do PSD, tendo o líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, votado contra.