Drone capta momento em que neozelandesa nada cercada por baleias assassina

Judie Johnson tem 60 anos e uma vasta experiência como nadadora, mesmo em mar aberto. Recentemente numa praia de Coromandel, em Hahei Beach, na Nova Zelândia, viveu uma situação inédita ao ser rodeada por três orcas, também apelidadas de baleias assassinas.

O título é errado, tanto a nível científico (porque as orcas não são baleias) como semântico (porque as orcas - com quase todos os animais - matam para comer).

Ainda que a estratégia usada com Judie demonstre uma das caraterísticas das orcas que, muitas vezes, gostam de brincar com presas, antes de as matarem. E nem sempre as comem.

Este foi, de resto, o único momento que meteu medo a Julie - o instante em que a orca adulta se atravessa à frente da nadadora e segue para a única fuga possível: a praia. Julie admite que, por instantes, nadou mais rápido do que o normal, durante a "perseguição", numa espécie de "dança do conhecimento". Julie descreveu o que viveu dentro de água à cadeia de TV New Zealand 1 News:

"Vi umas formas enormes debaixo de mim e pensei que eram golfinhos. Estava bastante emocionada, até que me apercebi da cor branca no estômago, indício de que se tratavam de orcas”, afirmou Judie Johnson.

A nadadora admite que nadou mais rápido que o normal nas nunca se atreveu a fugir para a praia.

"Senti tanto interesse e curiosidade por mim, como eu por elas. Foi muito diferente de qualquer coisa que já vivi e pensei como esta é uma experiência que muda a vida", afirmou a nadadora neozelandesa de 60 anos.

As imagens captadas por um drone de um turista australiano estão a correr o mundo e apaixonar a internet, como exemplo que homens e animais podem e devem saber viver em comum.