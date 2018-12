Ex-engenheiro da NASA cria "bomba de glitter" para enganar ladrões

A “bomba” de glitter, escondida numa caixa da Apple, funcionava à base de quatro smartphones, uma placa de circuito e continha cerca de 450 gramas de glitter.

O homem decidiu enganar os ladrões depois de os ter apanhado, através das câmaras de segurança, a roubar as encomendas que lhe eram deixadas à porta de casa.

O dispositivo foi desenhado para ser ativado no momento em que a caixa fosse aberta. As câmaras dos telemóveis foram usadas para capturar o momento, partilhado agora no Youtube.

Para além dos telemóveis e do glitter, o dispositivo continha ainda um acelerómetro para detectar movimento. Quando o pacote fosse abanado, o dispositivo verificaria o sinal do GPS para perceber se tinha sido tirado do local.

Caso já não estivesse à porta de casa de Mark Rober, o youtuber que criou o engenho, a “bomba” era ativada e os telemóveis começavam a filmar.

Assim que a caixa fosse aberta, o copo que continha o glitter começava a girar e a espalhar as partículas. A cada 30 segundos, o engenho pulverizava ainda um “spray” de mau cheiro.

O vídeo publicado no Youtube, que já conta com mais de seis milhões de visualizações, mostra uma compilação de várias pessoas a roubarem o pacote armadilhado.

As autoridades de Nova Jérsia já anunciaram estar a trabalhar com a Amazon para combater o roubo de pacotes.