Ponte Maputo-Katembe fica sem luz devido a roubo de cabos

A ponte Maputo-Katembe, entre as duas margens da baía da capital moçambicana, esteve sem luz várias horas, entre a noite de segunda-feira e madrugada de hoje, devido ao roubo de cabos do sistema eléctrico do empreendimento.



O porta-voz da Eletricidade de Moçambique (EDM), Luís Amado, disse à emissora estatal Rádio Moçambique que desconhecidos roubaram cabos de média tensão que abastecem as luzes da ponte, deixando a infraestruturas às escuras.



Luís Amado adiantou que o roubo provocou estragos orçados em um milhão de meticais (14.200 euros), mas a luz foi reposta por técnicos da EDM.



O porta-voz da companhia de eletricidade pública deplorou a situação, alertando para os riscos decorrentes para os automobilistas, que tiveram de atravessar a ponte num cenário de completa escuridão.





A ponta Maputo-Katembe foi inaugurada no dia 10 de novembro e é uma das infraestruturas mais caras construídas depois da independência de Moçambique, estando orçada em 785 milhões de dólares.

Lusa