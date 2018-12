Anfíbio que enterra cabeça na areia batizado Donald Trump

Um recém-descoberto anfíbio cego e que enterra a cabeça na areia foi batizado com o nome do Presidente dos EUA, pela semelhança no comportamento de Donald Trump no que respeita às alterações climáticas.

Dermophis donaldtrumpi foi o nome escolhido pelo presidente de uma empresa que fez a licitação mais alta num leilão para ter o direito de nomear o anfíbio - 25 mil dólares, quase 22 mil euros.

O Dermophis donaldtrumpi "é muito susceptível aos impactos das alterações climáticas e, por isso, está em risco de extinção, resultado direto das políticas climáticas" de Donald Trump, afirmou em comunicado o presidente da empresa de materiais de construção sustentáveis EnviroBuild, Aidan Bell.

A pequena criatura cega com cerca de 10 cm foi descoberta no Panamá e o cientista responsável já garantiu que vai usar o nome escolhido quando publicar o artigo numa publicação científica, avança o The Guardian.

O dinheiro angariado no leilão vai para a ONG Rainforest Trust.