Coletes do Protesto

Hoje, no Jornal da Noite

O movimento dos coletes amarelos reuniu, nas últimas semanas, milhares de pessoas em várias manifestações e protestos um pouco por toda a França.

Para muitos, desde que Emmanuel Macron chegou ao poder, tem vindo a acentuar-se o fosso entre ricos e pobres. Pedem por isso uma vida melhor, com menos impostos e salários mais altos.

A indignação tem dado origem a cenas de enorme violência, num confronto permanente com as forças de segurança. E são muitos os portugueses, ou lusodescendentes, que vestem o colete do protesto.

É através deles que a SIC é guiada nestas manifestações. Têm vindo a perder alguma adesão, nas últimas semanas, ainda assim com a intenção de milhares, de continuar nas ruas.

Numa altura em que mais de 70 por cento dos franceses estão solidários com os coletes amarelos. Uma Reportagem Especial para ver hoje no Jornal da Noite.