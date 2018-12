Pyongyang exige que EUA removam ameaça nuclear para avançar com processo de desnuclearização

A Coreia do Norte advertiu hoje que recusa avançar no processo de desnuclearização se os Estados Unidos não removerem primeiro a sua ameaça nuclear, informou a agência noticiosa estatal norte-coreana, KCNA.



"Quando falamos sobre a completa desnuclearização da Península Coreana, isso significa a remoção de todas as fontes de ameaça nuclear, não só do Sul e do Norte, mas também das áreas vizinhas à Península Coreana", lê-se no comunicado divulgado pela KCNA.



Na mesma linha de raciocínio, Pyongyang exortou Washington a reconhecer o significado preciso de desnuclearização e a "estudar geografia da maneira correta".



"Quando falamos sobre a Península Coreana, isso inclui o território da nossa república e também toda a região da Coreia do Sul, onde os Estados Unidos colocaram a sua força invasiva, incluindo armas nucleares", refere o mesmo texto.



Os EUA removeram as suas armas nucleares da Coreia do Sul na década de 1990, quando Seul e Pyongyang chegaram a um acordo bilateral sobre desnuclearização.



O aviso do regime norte-coreano surge numa altura em que as negociações entre Washington e Pyongyang parecem ter estagnado.

1 / 18 Evan Vucci/ AP 2 / 18 POOL New 3 / 18 Evan Vucci/ AP 4 / 18 POOL New 5 / 18 POOL New 6 / 18 POOL New 7 / 18 Evan Vucci/ AP 8 / 18 KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES / 9 / 18 Jonathan Ernst/ Reuters 10 / 18 Jonathan Ernst 11 / 18 KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES / SPH 12 / 18 Jonathan Ernst/ Reuters 13 / 18 Evan Vucci/ AP 14 / 18 Jonathan Ernst/ Reuters 15 / 18 HOW HWEE YOUNG 16 / 18 HOW HWEE YOUNG 17 / 18 Kim Kyung Hoon 18 / 18 Edgar Su/ Reuters

Na cimeira histórica realizada em junho, em Singapura, entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, os dois países concordaram em "trabalhar para a completa desnuclearização da península" coreana, mas até agora os progressos têm sido apenas simbólicos, devido à ausência de um roteiro para o desarmamento.



Para avançar com o processo, Pyongyang tem insistido na remoção das sanções lideradas pelos EUA contra o país.

Lusa