"A aterragem já ocorreu (...). A tripulação do Soyuz MS-09 voltou em segurança para a Terra", escreveu a agência Roscosmos na rede social Twitter.

A astronauta da NASA Serena Aunon-Chancellor e dois astronautas da Agência Espacial Europeia, o russo Sergey Prokopyev e o alemão Alexander Gerst, aterraram às 11:02 (05:02 em Lisboa), um minuto antes do previsto, no Cazaquistão. O trio passou 197 dias no espaço.