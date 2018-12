Não há (outra vez) mulheres entre os 10 comediantes mais bem pagos do mundo

Amy Schumer foi a primeira mulher a fazer parte desta lista, no ano passado, mas saiu dos 10 mais bem pagos do mundo, em 2018.

Kathy Griffin seria improvável que entrasse na lista. Depois de posar com uma cabeça decapitada com semelhanças a Donald Trump, a comediante foi despedida da CNN e terá perdido várias ofertas de trabalho.

Segundo a BBC, outro dos comediantes ausente é Louis C.K., que estava na lista do ano passado, com ganhos a rondar os 52 milhões de dólares (mais de 45 milhões de euros). Depois da confirmação dos casos de assédio sexual da parte do comediante norte-americano, em 2017, foi cancelado o seu segundo especial na Netflix e, desde então, só terá atuado algumas vezes.