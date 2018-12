Um morto e um ferido em tiroteio no centro de Viena, Áustria

Última atualização 14:11

De acordo com a polícia, duas pessoas foram atingidas a tiro, no centro de Viena. O atirador está em fuga. De acordo com a estação de televisão ORF o tiroteio decorreu num restaurante, no centro de Viena perto das 13h30.

A zona foi isolada pela polícia e montada uma caça ao homem na cidade. Vários agentes foram mobilizados para o local e está um helicóptero a sobrevoar a zona.

A polícia austríaca informa que já não há perigo e que parece ter sido um caso de homicídio premeditado.