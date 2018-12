Autor do atentado no mercado de Natal em Estrasburgo tinha ligações ao Daesh

O autor do atentado no mercado de Natal em Estrasburgo tinha ligações ao autoproclamado Estado Islâmico, o Daesh. Fonte judicial confirmou que as autoridades encontraram um vídeo no qual Cherif Chekatt jurava lealdade ao grupo extremista.

O vídeo estava numa PEN que foi encontrada em casa do autor do ataque.

O homem de 29 anos acabou por morrer num tiroteio com a polícia.

Pouco depois o Daesh reivindicou o atentado em Estrasburgo.

O ministro francês do Interior acusou o grupo radical de estar a aproveitar a situação.