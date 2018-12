"Deus é um grande mistério, até gosta de quem luta contra ele, mas isso não é um problema"

Nasceu em Praga em 1948, numa família de tradição cristã. Ordenado padre ainda na clandestinidade, sob vigilância da polícia secreta, Tomáš Halík cedo se interessou pela intervenção política, ancorando-se na filosofia e na teologia.

Envolvido na chamada "Igreja de resistência", procurava uma mudança no comunismo checo e viveu intensamente a Primavera de Praga no final dos anos 60 com a invasão da então Checoslováquia pelas tropas e aviação da União Soviética. Conhecia Jan Palach, o estudante que se imolou pelo fogo em protesto contra o regime comunista.



Depois de ser ordenado sacerdote católico na Alemanha de Leste, em 1978, foi terapeuta na recuperação de toxicodependentes. Depois da Revolução de Veludo em 1989, que mudou o regime e a configuração do país natal, Halík foi conselheiro do presidente Vaclac Havel. Este ainda sugeriu que o amigo padre lhe sucedesse no cargo.

Laureado com o Prémio Templeton em 2014, Tomáš Halík é autor de várias obras lidas em todo o mundo, tidas como referências do pensamento cristão, moderno e humanista. É um admirador da dinâmica espiritual dos jesuitas, também sente dúvidas quanto ao celibato e outras imposições doutrinárias.

A experiência de vida abriu-lhe os horizontes da palavra ousada e da crítica assertiva, nomeadamente às incoerências da Igreja. A propósito do mais recente livro - Diante de Ti os Meus Caminhos - Halík esteve em novembro em Lisboa.

Foi entrevistado pela SIC e pelo blogue Religionline, abordando o seu trajecto cívico, político e religioso, mas sobretudo relendo o presente da Europa, do Mundo e da Igreja com um olhar pragmático e realista.

Ao longo da semana do Natal, pode acompanhar diariamente na SIC Notícias o pensamento de Tomáš Halík sobre vários tópicos: abusos sexuais na Igreja; formação de padres; celibato, críticas à Igreja; Deus; ateus e ateísmo; crentes sem religião; a religião, hoje; novo populismo; globalização; brexit e os riscos para a Europa; diálogo inter-religioso; os adversários do Papa; o futuro da Igreja; como dizer hoje Deus?.